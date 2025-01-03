Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, 2024 yılına ait değerlendirmelerini ve 2025 yılı beklentilerini paylaştı. “BUTTİM’i uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.BUTTİM BAŞKANI ŞENGÜL: “BURSA’NIN DÜNYA TİCARET SAHNESİNDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

BURSA (İGFA) - 2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, geçen yılda, yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisi ve üretim gücüyle uluslararası arenadaki gücünü ve rekabet avantajını korumaya çalıştığını söyledi.

BUTTİM olarak yıl boyunca Bursa’nın ve Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırmak için yeni fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını belirten Şengül, "Bu süreçte, BUTTİM’in potansiyelini artırmak ve merkezimizi daha etkin bir konuma taşıma hedefiyle yerel yönetimler, iş dünyası örgütleri ve sektör liderleriyle kurduğumuz güçlü temaslarımızı sürdürdük. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası moda organizasyonu Fashion Week Türkiye ile kentimizin küresel ölçekteki tanınırlığının artırılmasına ve uluslararası imajına katkı sağlamaya çalıştık.” dedi.

“SOSYAL SORUMLULUK, FAALİYETLERİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI”

Sosyal sorumluluk projelerinin BUTTİM’in vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Şengül, “Sosyal sorumluluk bilincini faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, toplumsal faydayı artırmaya da odaklandık. Türk Kızılay Bursa Şubesi iş birliği ile düzenlediğimiz kan bağışı etkinlikleri ile acil kan ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlamayı, merkezimizde açılan LÖSEV stantları ile lösemiyle mücadele eden çocuklarımıza umut olmayı, farklı bölgelere gönderdiğimiz yardım tırlarıyla da ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunabilmeyi hedefledik. Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizi 2025 yılında da artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

“2025 yılı ile ilgili beklentilerini de paylaşan Sadık Şengül, yapısal reformlar, yüksek katma değerli üretim anlayışı, küresel iş birlikleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma odaklı politikalarla firmalarımızın desteklenmesi, uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artıracak ve uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlamlaştıracağını söyledi.

"BUTTİM olarak bizler de, 2025’te geleceğin ticaret ekosistemine katkı sağlayacak projelere ve iş birliklerine odaklanıyoruz" diyen Şengül, "BUTTİM’i uluslararası bir çekim merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Marka değerimizi yükselterek Bursa’mızın dünya ticaret sahnesindeki yerini sağlamlaştırmak ve yalnızca bugün değil, yarının ticaret dünyasında da kalıcı bir iz bırakmak gayesiyle azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.