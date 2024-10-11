Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nun Bursa ilçe belediye başkanları ziyaretinin son durağı kentin batıdaki ilçesi Mustafakemalpaşa oldu.BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Genel Sekreter Erol Alakoç tarafından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'e gerçekleştirilen ziyarette, ilçenin yapısı ve Bursa 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı konuşuldu.

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılış hikayesini de anlatan eski Devlet Bakanı ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Küçükkayalar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Erdem'e fincan seti hediye etti.