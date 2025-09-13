Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, Osmangazi Belediyesi’nin gün boyu düzenlediği etkinliklerle anıldı. Bu kapsamda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen “Yeşil Bursa Al Sancağına Kavuştu” panelinde, akademisyenler Bursa’nın işgal yıllarını ve kurtuluş mücadelesini belgeler ve fotoğraflarla anlattı.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 2 yıl 2 ay 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin yıldönümünde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Betül Batır üstlenirken, konuşmacı olarak İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği üyeleri Fuat Serdar Aydın ve Sinan Onuş yer aldı.

Prof. Dr. Betül Batır, panelin açılışında, “11 Eylül yalnızca Bursa için değil, Türk milleti için çok önemli bir tarihtir. Bugün burada tarihine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2 BİN KİLOMETRELİK CEPHE HATTI

Milli Mücadele dönemi ve Bursa’nın işgal yıllarına dair saha araştırmalarını paylaşan Fuat Serdar Aydın ise, “Batı Anadolu’da 2 bin kilometrelik cephe hattından söz ediyoruz. Bunun sadece yüzde 15’ini gezebildik. Sosyal medyada ‘Kurtuluş Savaşı olmadı’ gibi iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tarih ortada, biz ilgilenmediğimiz için bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sinan Onuş da o dönem yazılı anlatıların dili üzerine dikkat çekerek, “Susuzluk hiçbir yoksunluğa benzemiyor’ ya da ‘Öğlenden sonra oldu ama güneş hükmünü icra etmeye devam ediyordu’ gibi ifadeler dönemin ruhunu çok şiirsel bir dille yansıtıyor” dedi.

Panelin ardından Seher Kander’in sahnelediği “Bursa’da İkinci Zaman” adlı müzikal anlatım, katılımcılardan büyük beğeni topladı.