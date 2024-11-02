Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda 2023 sonuçları açıklandı. 2023 sonuçlarına göre Bursa 250 Büyük Firma’nın net satışları 2022 yılında 664,71 milyar TL iken 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 1 trilyon 25 milyar TL oldu. Oyak Renault AŞ Bursa Şubesi 119 milyar 369 milyon 353 bin 683 TL'lik net satışı ile ilk 250'de birinci sırada yer alırken, Burçay Gıda Tekstil Ltd. Şti. 250'nci sırada yer aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda en büyük 250 firmanın net satışları 2023’te yüzde 54,3 artışla 1 trilyon 25 milyar TL’ye yükseldi.

2023’te Bursa 250 Büyük Firma’nın faaliyet karı ise yüzde 37,16 büyüdü ve 96,74 milyar TL oldu.

Net satışlar baz alınarak oluşturulan listede bu yıl zirve ise el değiştirdi.

Oyak Renault 119,3 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, zirvenin geçen yılki sahibi Tofaş 109,2 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 42,4 milyar TL ile üçüncü oldu.

BTSO tarafından 1997 yılından bu yana hazırlanan, Bursa ekonomisine yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışma olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2023 sonuçlarına göre; Bursa 250 Büyük Firma’nın net satışları 2022 yılında 664,71 milyar TL iken 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 1 trilyon 25 milyar TL oldu. Bu rakam dolar bazında son 10 yıldaki en yüksek yıllık net satış rakamı olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında Bursa 250 Büyük Firma içerisinde yer alan firmaların faaliyetler ile oluşturduğu net katma değer yüzde 102 oranında artarak 211,34 milyar TL değerine ulaşırken, şirket karlarının katma değer içindeki payı yüzde 54’ten yüzde 41’e geriledi.

250 BÜYÜK FİRMADAN 13,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bursa’da 250 büyük firmanın 2023 yılı ihracat rakamları da yavaşlayan küresel talepten olumsuz etkilendi. 2022 yılında yüzde 8,2 yükselen Bursa 250 Büyük Firma’nın ihracatı 2023 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüş yaşadı. 2023 yılında 250 Büyük Firma’nın ihracatı 13,4 milyar oldu. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2023 yılında 250 firmanın istihdamında ise yüzde 3,8 artış gerçekleşti. Listedeki firmaların sektörel dağılımında ise 63 firma ile otomotiv yan sanayii başı çekiyor. Otomotiv yan sanayii sektörünü 37 firma ile tekstil, 30 firma ile gıda, tarım ve hayvancılık ve 25 firma ile perakende ticareti takip ediyor.

BURSA 250 BÜYÜK FİRMANIN NET SATIŞLARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2023’ün Türkiye ve dünyada yüksek enflasyonun getirdiği fiyat artışları ve buna bağlı olarak yavaşlayan dünya ekonomisi nedeniyle zorlu bir yıl olduğunu söyledi.

Yıl boyunca devam eden sıkı para politikaları, jeopolitik gerilimler ve korumacılık önlemlerinin büyümeyi baskılayan unsurlar olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Burkay, “Ülkemizde ise 104 milyar dolarlık bir hasara yol açan deprem afeti, seçimler ve seçimlerin ardından ekonomi politikalarında rasyonel zemine dönüş belirleyici unsurlar oldu. Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamızı bu koşulları dikkate alarak hazırladık. Küresel pazarlarda önemli yavaşlamaların ortaya çıktığı ve dünya mal ticaretinin daraldığı, finansman maliyetlerinin yüksek faizler dolayısıyla ile arttığı böylesine zorlu bir yılda firmalarımız daha az stokla çalışarak, üretim maliyetlerini kontrol altında tutmayı hedefledi. 250 Büyük Firmamızın net satışlarındaki büyüme bir önceki yıl yüzde 115,9 iken 2023’te yüzde 54,3 oldu. Ancak yılsonu tüketici enflasyon verilerinden arındırıldığında net satışlarda %1,56 ve üretimden net satışlarda ise %0,24 oranında reel bir artış gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.

Araştırmada yer alan temel göstergelerinden karlılık düzeyine ilişkin verileri de değerlendiren Başkan Burkay, Bursa 250 Büyük firmanın faaliyet karının 2023 yılında yüzde 37,16 artarak 96,74 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade etti. 2021 yılında faaliyet karlarında yüzde 137,8 ve 2022 yılında yüzde 95,6’lık yüksek bir artış yaşandığını anımsatan Başkan Burkay, 2023 yılında karlılığın nispeten zayıf kaldığına dikkati çekti.

Araştırmanın Bursa’daki teknolojik dönüşüme de ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Burkay, katma değerin dolar cinsinden ortalama artışının 2023 yılında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Burkay, “2013 yılında 4,4 milyar dolar olan katma değer, 2023’de 8,9 milyar dolara ulaştı.

Finansman giderlerinin firmaların ve sektörlerin karlılıklarında ve mali yapılarında en önemli belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ettiğini belirten Başkan Burkay, 2023 yılında Bursa 250 Büyük Firma’nın finansman giderlerinin yüzde 81,41 artışla 48 milyar TL’ye yükseldiğini kaydetti. Bir önceki yıl finansman giderlerinin 26,46 milyar TL olarak gerçekleştiğini anımsatan Başkan Burkay, finansman giderlerinin reel olarak artış gösterdiğini, işletmelerin borçlanma ihtiyacını azaltacak, işletme sermayesinden aktif kullanıma kadar bir finansal planlama yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Araştırma sonuçlarının tüm zorluklara rağmen Bursa iş dünyasının Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergilediğini gösterdiğini belirten Başkan Burkay, “Bu vesileyle kent ve ülke ekonomimize değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. BTSO olarak üretimi, ticareti, istihdamı, yatırımları geliştirmeye ve tüm firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın sonuçlarında listeye ulaşabilmek için tıklayabilirsiniz