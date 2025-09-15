Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin okullarda daha huzurlu, dikkat odaklı ve bilinçli bir öğrenme süreci yaşamaları amacıyla “Zilsiz Eğitim” uygulamasını il genelinde yaygınlaştırıyor. Bursa'da toplam 237 okul, zilsiz eğitim modeline geçişini tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kılavuz çerçevesinde okullarımızda yapılan sene başı öğretmenler kurulunda Zilsiz Eğitime Geçiş süreci değerlendirildi.

Bursa genelinde toplam 237 okul, zilsiz eğitim modeline geçildiğinin altı çizilen toplantıda zilsiz eğitimin, derslerin giriş ve çıkışlarında çalan zil sesini kaldırarak öğrencilerin kendi zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerini sağladığını, böylelikle ders aralarındaki gürültü ve karmaşanın azaldığı ve sınıflarda daha sakin, odaklanmış ve verimli bir eğitim atmosferi oluşturulduğunu kaydetti.

Bakanlığın eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik politikalarıyla da uyumlu olan bu uygulamanın Bursa’da öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından olumlu karşılandığına dikkati çeken Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın öğrencilerin disiplin ve sorumluluk bilincini güçlendirdiğini, öğretmenlerin ise daha sağlıklı bir ders akışı sağladığını ifade etti.

Okul yöneticileri, zilsiz eğitim sayesinde okul ikliminin daha düzenli hale geldiğini ve öğrencilerin kendi sorumluluklarını daha bilinçli üstlendiğini dile getirirken, öğrenciler ise uygulamanın kendilerine özgüven ve sorumluluk kazandırdığını söyledi.

Bu arada veliler ise çocuklarının okula daha istekli gittiğini, dikkat ve disiplin becerilerinin geliştiğini, zilsiz eğitimin aile hayatına da olumlu yansıdığını kaydetti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, uygulamanın elde ettiği olumlu sonuçları dikkate alınarak önümüzdeki günlerde zilsiz eğitimin daha fazla okulda hayata geçirilmek üzere çalışmaların yapıldığını öğrenildi.