CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın’ın da katıldığı Nilüfer Belediyesi’nin 19 Ekim Muhtarlar Günü buluşmasında, 64 mahalle muhtarı dayanışma ve ortak aklın sofrasında bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir, “Muhtar varsa mahalle, mahalle varsa demokrasi var” diyerek Nilüfer’i Türkiye’nin en gelişmiş ilk üç ilçesinden biri yapma hedefini yineledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında, kentteki 64 mahalle muhtarının katılımıyla özel bir toplantı düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın’ın da katıldığı buluşmada, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ev sahipliği yaptı.

Programa; CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, CHP geçmiş dönem milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da katıldı.

“MUHTARLAR YEREL DEMOKRASİNİN SEMBOLÜ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarların yerel demokrasinin, dayanışmanın ve halkla yönetim arasındaki köprünün sembolü olduğunu vurguladı. Nilüfer’in 64 mahallesinin her birinin kendine özgü kimliği ve öncelikleriyle güçlü birer yerel yapı olduğunu belirten Şadi Özdemir, bu sistemi “ağ yönetimi” olarak tanımladı.

Başkan Şadi Özdemir, bir mahallenin kalbinin en iyi o mahallenin muhtarı tarafından bilindiğini ifade ederek, “Bizim görevimiz, o kalbin attığı sesi duymak, çözümü birlikte üretmektir” dedi. Nilüfer’in sosyo-ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş 5’inci ilçesi konumuna gelmesinde muhtarların payının büyük olduğunu kaydeden Başkan Şadi Özdemir, “Bugün burada kurduğumuz sofra; dayanışmanın, ortak aklın ve yerel demokrasinin sofrasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtar varsa, mahalle var. Mahalle varsa, kent var. Kent varsa, demokrasi var” ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir, görev süreleri sonunda hep birlikte Nilüfer'i ilk üçe taşıyacaklarına olan inancını da dile getirdi.

KATILIMCI DEMOKRASİNİN GERÇEK AKTÖRLERİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, katılımcı demokrasi sistemini daha etkin hale getirmek istediklerini belirterek, bu süreçte muhtarların kritik bir role sahip olduğunu söyledi. Muhtarların siyasal parti temsilcisi olarak seçime girmediğine dikkat çeken Günaydın, “Mahallesinde sevilmeyen, saygın bir kişiliği olmayan insanların muhtar seçilebilme imkanı yoktur. Muhtarlık seçimlerinde artan rekabetle birlikte bu çok daha kıymetli. Hem seçimlerinde hem de seçimden sonraki mücadelelerinde katılımcı demokrasinin gerçek aktörleri olan muhtarlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, muhtarların yerel yöneticilerden ve yasa yapıcılardan daha fazla beklentisi olduğunu dile getirdi. Demokrasiye sahip çıkan ve bu konuda öncü olan Nilüfer muhtarlarına teşekkür eden Kayışoğlu, “Bu mücadelemizi sürdürerek, daha güzel bir Nilüfer, daha güzel bir Bursa ve daha güzel bir ülke hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

MUHTARLARA YENİ YETKİ ALANLARI ÖNERİSİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, güçlü bir demokraside muhtarları dinlemenin ve onlarla birlikte şehri planlamanın önemine değindi. Öztürk, “Muhtarlarımızın özellikle kendi mahalleleri ile ilgili nüfusları, coğrafi büyüklüklerine göre yetki alanlarını biraz daha netleştirmek, belki onlara Avrupa’daki örnekleri gibi belirli bütçeleri kullanma anlamında yeni tahsisler öngörebilmek, onların aslında devletin dili kısmında, icra kısmında daha etkin kılma anlamında önemli olacaktır” görüşünü paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da, Nilüfer’deki muhtarların Türkiye’de öncü konumda olduğunu belirterek, Nilüfer’de uygulanan mahalle iletişim personeli uygulamasını Bursa genelinde 10 bin nüfusu olan mahallelerde hayata geçirdiklerini açıkladı. Saldız, “Muhtar, mahallenin her şeyidir. O yüzden muhtarlardan gelen talepler daima bizim başımızın üstünde ve önceliklidir” dedi.

HİZMET MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise, kendilerine söylemle değil eylemle değer veren yöneticilere teşekkür ederek, “Biz muhtarlar, yerel yöneticilerimizle birlikte, halkı için doğrunun peşinde koşup, hizmet mücadelesi veriyoruz. Bundan sonraki süreçte, bu hizmetleri hep birlikte halkımıza, yaşadığımız mahallelerimize, ilçemize ve kentimize hep birlikte ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da muhtarların devletin vatandaşa uzanan eli, halkın sesi ve temsilcisi olduğunu vurgulayarak, “Bu görevi yaparken en büyük gücümüz vatandaşımızın güveni ve desteğidir. Nilüfer, Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’in desteğiyle mahallelerimizin sorunlarını çözmek, daha yaşanır bir kent oluşturmak için ortak bir irade koymaktayız” dedi.