Osmangazi Belediyesi, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nin bir bölümünü Eskrim Salonu olarak düzenleyerek hizmete açtı. Açılış sonrası salon, Bursa Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları’na ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Centilmenliğin ön planda olduğu, her yaş grubundaki bireyleri dikkat eksikliği, duruş bozukluğu, hızlı karar verme, konsantrasyon ve sağlıklı yaşam gibi konularda geliştiren spor dalı olan eskrim artık Osmangazi’de.

Gösterişli hareketleri, stratejik düelloları ve benzersiz teknikleri ile yüzyıllardır pek çok spor meraklısını etkisi altına olan eskrim sporunu daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen isteyen Osmangazi Belediyesi, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nin bir bölümünü Eskrim Salonu olarak düzenledi.

Açılış sonrası salonda, Bursa Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi. U17 Kadınlar ve U14 Erkekler kategorilerinde müsabakaya katılan sporcular, dereceye girebilmek için kılıç salladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan takdim etti.

“BU SALONDA ŞAMPİYON SPORCULAR YETİŞECEK”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Eskrim Salonu’nun açılışında eline kılıç alarak sporcuları tek tek selamladı. Başkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Eskrim dalıyla ilgilenen sporcular, bu salonun yapılmasını heyecanla beklediler. Bugün bu salonun açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu salonda milli sporcular yetişmesini temenni ediyoruz. Bu salona yetişecek sporcuların, hem ülkemizi hem de kentimizi uluslararası arenada temsil edeceklerine ve göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Bu hafta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. 19 Mayıs kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklere sizleri bekliyorum. Bu salonun oluşturulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı ise, spor sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durulduğunu belirterek, "Bu tesisler sayesinde vakitlerini spor yaparak geçiriyorlar. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu salonun gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçenleri de tebrik ediyorum” dedi.