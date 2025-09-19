Bursa’da Ekol Koleji, “Küllerden Umuda” projesiyle yangınlardan zarar gören orman alanlarını ziyaret etti. Öğrenciler, elleriyle fidan dikerek doğanın yeniden canlanmasına katkı sağladı ve çevre bilinci kazandı.BURSA (İGFA) - Ulusal bilinç ve sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen “Küllerden Umuda” projesi kapsamında Ekol Koleji öğrencileri, Bursa'da yangınlardan ağır hasar görmüş orman alanlarını ziyaret etti.

Öğrenciler, elleriyle fidan dikerek doğanın yeniden filizlenen umuduna tanıklık etti.

Etkinlikte konuşan Ekol Koleji Kurucusu Nebi Taşçı, öğrencilerin bugün sadece ağaç dikmediğini, geleceğe umut ve sorumluluk ektiğini ifade ederek, söz konusu projenin vatandaşlık görevini yerine getirirken ulusal sorumluluk bilincini da aşılamanın gururunu yaşattığını söyledi.

Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde yaşadıkları deneyimle doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlarken, sorumluluk, dayanışma ve çevre bilinci gibi değerleri de yerinde öğrenmiş oldu.

Küle dönüşen ağaçların dallarına ise öğrencilerin iliştirdikleri notlar ise geleceğe mesaj verdi.