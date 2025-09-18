Dünya İlk Yardım Günü kapsamında 18 Eylül 2025 tarihinde Nilüfer Şehitler Ortaokulu’nda, toplumun ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla iki aşamalı bir eğitim programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Program, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk aşamasında, görevlendirilen ilk yardım eğitmenleri ve öğrenciler tarafından uygulamalı canlandırmalar (rol-play) yapıldı. İkinci aşamada ise sınıflarda öğrencilere “İlk Yardım Farkındalık Eğitimi” teorik olarak verildi.

Etkinlik boyunca Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin kurduğu tanıtım çadırında, katılımcılara ilk yardımın önemi, kazalar ve ani hastalık durumlarında tıbbi yardım gelene kadar yapılabilecek temel müdahaleler konusunda bilgi aktarılarak çeşitli ikramlar yapıldı.

Dünya İlk Yardım Günü, 2001 yılından bu yana her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Bu günün amacı, toplumun ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, duyarlılık ve bilinç oluşturulması, herkesin yaşam kurtarmak amacıyla ilk yardım öğrenmeye teşvik edilmesi ve “ilkyardımcı” sayısının artırılmasıdır.