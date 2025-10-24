Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla tarım sektörüne yönelik “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ve Hamidiye Tarım MTAL Okul Müdürü Ali Cihan’ın da katıldığı programda, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim modeliyle ülke genelinde örnek okul olarak gösterildi.

Protokol öncesinde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulumuzun ürettiği tarımsal ürünlerin sergilendiği stantı ziyaret etti.

Protokol, Hamidiye Tarım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını ve 30 tarım meslek lisesinin Ticaret Borsalarıyla eşleştirilmesini kapsıyor.