Bursa’da Osmangazili Belediyesi tarafından öğrencilerin sömestr tatilini en güzel şekilde geçirmesi için düzenlenen Yarıyıl Şenliği kapsamında Yunuseli Mahallesi’nde kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde konser veren Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, birbirinden güzel şarkıları öğrenciler için söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikler, Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun konseri ile sona erdi. Gençlerin sanata olan ilgisini arttırmak ve müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına kurulan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, söylediği şarkılar ile Osmangazili öğrencilerin tatiline renk kattı.

Konserde yerli ve yabancı şarkılara repertuvarda yer veren Gençlik Orkestrası ve Korosu, seslendirdiği eserlerle Osmangazili öğrencilere müzik ziyafeti sundu. Sesine ve enstrüman çalma yeteneğine güvenen 12-17 yaş arası gençlerden oluşan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu üyelerinin söylediği şarkılara Osmangazili öğrenciler de tek bir ağızdan eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı konser, dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Şenliği, 27 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında Altınova Spor Tesisleri’nde kurulacak Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek.