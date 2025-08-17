Her yaştan bireyin bisiklet kullanımını teşvik etmek ve temel sürüş teknikleri hakkında bilgilendirilmek amacıyla düzenlenen “Mudanya Sahili Bisiklet Turu”, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Bundan böyle buluşma her Cumartesi-Pazar saat 8.00'de Mütareke Meydanı'nda olacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyespor’un şampiyon bisikletçisi Gökhan Uzuntaş eşliğinde yapılan turda katılımcılar, ilçenin poyrazında, yaklaşık 10 km boyunca özgürce pedal çevirdi.

6 yaş üzeri herkesin katılımına açık olan ve Mütareke Meydanı’ndan başlayan etkinliğin ilk turuna Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı.

Mütareke'den Güzelyalı İDO İskelesi’ne varan bisikletçiler, mola sonrasında yeniden Mütareke Meydanı’na dönüş yaptı.

Etkinlik boyunca sporun yanı sıra temel sürüş teknikleri, bisiklet kontrolü konularında da bilgilendirmelerde bulunan bisikletçilere tur sonunda, MUDAŞ tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.