Bursa'da Yıldırım Belediyesi sporcuları 10 ülkeden 450 sporcunun katıldığı ‘5. Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası’nda 37 madalya kazanarak, turnuvayı şampiyon tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendirecek proje ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Yıldırım Belediyesi, 27-28 Eylül tarihlerinde Uluslararası 5. Esat Delihasan Kyokushin Karate Turnuvası’nı düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya; İngiltere, Avusturya, Romanya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Kuveyt, İran ve Suudi Arabistan ve Türkiye’nin da dahil olduğu 10 ülkeden, 32 kulüp ve toplam 450 sporcu katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen turnuvadaki karşılaşmalar nefes kesti. Turnuvaya damga vuran Yıldırım Belediyesi sporcuları; 10 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplamda 37 madalya kazanırken, Yıldırım Belediyesi takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Karate Federasyonu eski Başkanı Merhum Esat Delihasan’ın anısına bu yıl 5’incisini düzenledikleri turnuvaya 10 ülkeden 450 sporcunun katıldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu tür uluslararası organizasyonlar hem ilçemizin tanıtımına hem de spor kültürümüzün gelişimine katkı sağlıyor. Bu turnuvada da Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren önemli bir organizasyon oldu. Ben başta turnuvayı şampiyon tamamlayan Yıldırımlı sporcularımız başta olmak üzere tüm sporcu ve takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.