Bursa'da Osmangazi Belediyesi, üniversite eğitimi için Bursa’ya gelen gençleri bilgilendirme stantlarında karşılayarak öğrencilere belediyenin sunduğu hizmetleri tanıttı.BURSA (İGFA) - Şehir dışından gelen öğrencilerin Bursa’ya daha kolay uyum sağlaması amacıyla ‘Yeni Şehrin, Yeni Hikayen’ projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmanın yanı sıra onların sosyal yaşamına da katkı sunacak anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kurulan stantlarda, belediyenin kütüphane hizmetlerinden sosyal tesislerine, kültür sanattan spor faaliyetlerine, müzelerden ücretsiz wifi noktalarına kadar birçok alanı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda öğrencilere küçük bir sürpriz olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne Ekim ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebileceği duyuruldu. Böylece gençlerin hem tarih ile buluşması hem de şehri daha yakından tanıması hedefleniyor.

Osmangazi’nin tarihiyle kültürüyle, doğasıyla ve genç ruhuyla tam bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her zaman gençlerin yanında olduğunu hatırlattı. Şehre ilk kez gelen gençler ise sağlanan destekler sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek Osmangazi Belediyesi’nin bu sıcak karşılamasının uyum süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı.