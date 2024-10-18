Bursa'da Yıldırımlı çocuklar, bilimde parlayan Yıldırım’ın marka yüzü olan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatine tanıklık ediyor.BURSA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilkokul, ortaokul, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerinin ziyaret ettiği Çocuk Üniversitesi’nin bu haftaki misafirlerinden biri de Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri oldu.

Yıldırım’ın özel bireyleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mutfak atölyesinde katılımcılarla kurabiye süsledi. Deneyim alanını çocuklarla birlikte gezerek birbirinden eğlenceli ve öğretici interaktif içerikleri gözlemleyen Başkan Oktay Yılmaz, özel bireylerin boyama etkinliğine katıldı. Çocukların en çok beğendiği yer ise sergi alanındaki düzenekler oldu. Yaklaşık 2 saat süren uzay macerası ile katılımcılar eğlenirken öğrendi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Yıldırım Belediyesi olarak yaklaşık 11 bin öğrenciyi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde ağırladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın hem bilim hem de kültür eğitimlerini nitelikli şekilde alabilmeleri için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’ni ilçemize kazandırdık. İnanıyorum ki, geleceğin mucitleri, bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Yıldırım’dan çıkacak. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” dedi.