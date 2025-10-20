Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Yıldırım’daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Cumalıkızık Orman Parkı’ndaki etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Muhtarların, yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim toplumumuzun temelinde mahalle ve komşuluk kültürü var. Şehrimiz ve insanlarımızı için hizmet üretirken bizim temel dayanağımız muhtarlarımız. Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Muhtarlık demek vefa demek, birlik beraberlik demek. İşte biz Yıldırım’da bu vefanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisini sergiliyoruz. Bu anlayışlarından ve özverilerinden dolayı 71 mahalle muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyorum” dedi.

BAŞKAN OKTAY YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Böylesi özel bir günde Yıldırım muhtarları ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de “Muhtarlarımız bizim dert ortağımız, çalışma arkadaşımız, iş paydaşlarımız, devlet adına gözümüz, kulağımızdır. Ben bunun için öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımıza böylesi anlamlı bir günde bizleri ortak bir masa etrafında buluşturdukları için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi. Programa katılım sağlayan tüm Yıldırım muhtarlarının gününü kutlayan Muhtarlar Dernek Başkanı Muhsin Sak da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a bu etkinlikten ve muhtarlara gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.