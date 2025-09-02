Bursa'da Yıldırım Belediyesi, olası afetlerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Afetlere karşı ekip, ekipman ve araçlarını her an hazır durumda bekleten Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kamu kurumları, vatandaşlar ve öğrencilere de afet farkındalık eğitimleri veriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, AFAD iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Mahalle Bazlı Destek AFAD Gönüllüsü Projesi’nin ilk toplantısı Akçağlayan Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan’ın yanı sıra Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında E-devlet üzerinden kayıt yaptırarak, afetle mücadele gönüllüsü olan vatandaşlara; afet bilinci, ilk yardım, arama-kurtarma, yangınla mücadele, ekipman ve malzeme kullanımı konularında eğitimler verildi. Proje kapsamında eğitimleri tamamlanan gönüllüler, afet ve acil durum anlarında profesyonel ekiplere destek olacaklar.

TÜM İLÇEYE YAYILACAK

Bursa’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Afetlere karşı, afet gelmeden hazır olmak mecburiyetindeyiz. Bu bilinçle bir yandan Bursa'nın en önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, ilçemizin yapı stoğunu sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz. Diğer taraftan ise olası afetlere karşı hemşehrilerimizi bilinçlendirerek eğitim programları düzenliyoruz. Şimdi de AFAD İl Müdürlüğümüz ile birlikte önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Mahallelerimizdeki gönüllü vatandaşlarımıza eğitimler vererek, olası bir afet anında sahaya inecek profesyonel ekiplerimize destek verecek yardımcı ekipler oluşturuyoruz. Projeyi Akçağlayan Mahallemiz’den başlattık. Kademeli olarak projeyi tüm ilçemizde hayata geçireceğiz. Amacımız afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bir Yıldırım inşa etmek” ifadelerini kullandı.