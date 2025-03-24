Bursa Devlet Tiyatrosu, sanatın evrensel dilinin yankılandığı, kültürlerin buluştuğu Devlet Tiyatroları, Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne 12. kez ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nin, tiyatronun büyülü perdesini aralayarak sanatseverleri benzersiz bir yolculuğa çıkaracağını ifade etti.

Festivalin amacının, tiyatronun birleştirici gücünü kullanarak, Balkanlar ve Bursa arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmek, aynı zamanda izleyicilerimizi Balkan ülkelerinin sahne sanatlarıyla buluşturmak olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu festival bizim için hem Bursa'nın hem de Balkanların kültürel zenginliğini bir araya getirdiğimiz çok özel bir organizasyon. Bu festival, Bursa’nın uluslararası tiyatro sahnesindeki yerini pekiştirecek ve kültürel etkileşimi daha da derinleştirecek. Sahnelenecek oyunlar, Bursa'nın her köşesinde sanatsal çeşitliliği yansıtacak ve şehri kültürle buluşturacak” dedi.

Şehre yayılma politikasını bu yıl da sürdürdüklerini aktaran BDT Genel Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, “ “Tiyatro Her Yerde” diyerek festivalimiz 10 gün boyunca “12” sahnede, 35 oyun ve toplamda 78 temsil ile seyircilerimizle buluşacak. Önümüzdeki sezon festivali sadece şehir merkezinde değil çevre ilçelerimize de taşıyarak daha büyük kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Bursa Devlet Tiyatrosu olarak bu yılın başında söz verdiğimiz gibi sadece kendi sahnemizde değil şehrimizin her bölgesinde oyun oynamak üzere şehrin tüm tiyatro salonlarında kendi oyunlarımızı oynamaya da devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl festival programında yer alan Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen 7 farklı oyunla, Balkan coğrafyasının kültürel derinliğini ve sahne sanatlarındaki çeşitliliğini izleyicilerle buluşturacaklarını aktaran Yılmaz, “ Devlet Tiyatroları ise 11 bölgeden 28 oyunla festivale ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Nilüfer Kent Tiyatrosu da festivalin konukları arasında yer alacak” ifadelerini kullandı.

Festival programında çocuklar için de tiyatro oyunlarına yer verdiklerini belirten Sezai Yılmaz”9 çocuk oyunumuz küçük sanatseverlerle buluşacak. Devlet Tiyatroları, çocukların merak duygularını ve düşünme becerilerini geliştirmek için düzenlediği “Filozof Çocuklar Projesi” ile çocukların tiyatro sanatı aracılığıyla sorgulama ve problem çözme yetilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında 6 oyun çocuklarımızla buluşacak. Seyircilerimizle festival boyunca sadece oyunlarımızla değil, birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla da bir araya geleceğiz. Beden Ritmi, Kukla Oynatma, İş Yaşamında Storytelling, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı, Hadi Birlikte Susalım Pandomim gibi zengin içeriklerle atölye katılımcılarımıza farklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

BDT Genel Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Ve ilk kez hayata geçireceğimiz “Ortak Üretim Masası” ve 2025 yılı ortağımız Bulgaristan Drama Kukla Tiyatrosu, Vratsa. “Ortak Üretim Masası” her yıl farklı bir ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek, amacı kültürel iş birliklerini desteklemek olan özel bir projedir. Bu yıl, “Devlet Tiyatroları, Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” kapsamında Bulgaristan Drama Kukla Tiyatrosu -Vratsa ile iş birliği yaparak karşılıklı yaratıcı süreçleri ve ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla bir araya geliyoruz.

Ortak Üretim Masasında, Bulgar ve Türk sanatçılar birlikte çalışarak kültürel zenginlikleri paylaşacak, farklı bakış açıları ve yaratıcı fikirlerle yeni projeler üretecekler. Bu eşsiz platform, sanat ve kültür alanındaki uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve her iki ülkenin sanatçılarına yeni fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.” Bu yıl üçüncüsünü verilecek “Emek Ödülü”nün sahibi ise Ayşe Emel Mesci oldu.