Bursa'da Tansu Erçevik başkanlığındaki Bölgesel Turist Rehberleri Odası, rehberlerin bir araya geldiği renkli bir etkinlik dizisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, meslektaşlarıyla sabah saatlerinde Bursa’dan hareketle Keles Gököz Natural Park’ta devam etti. İşletmeci Arif Doğru’nun misafiri olan grup, Gököz Göleti manzarasında kahvaltı yaptıktan sonra ATV safari ve at turuyla doğanın tadını çıkardı.

Ekip, aynı köyde Müzeyyen Senar’ın doğduğu evi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa çıktı.Rehberler, Büyükorhan’a geçerek 700 yıllık Cuma Pazarı’nda meşhur Büyükorhan Kavurması’nı tattı. Daha sonra Orhaneli Sadağı Kanyonu’nda yürüyüş yapan grup, Koçacay’da rafting eğitimi alarak bu sporu deneyimledi.

Program, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tanır’ın rehberleri kabulüyle sona erdi.

Etkinliklere Başkan Tansu Erçevik'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Abdülsamet Batur, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Bayraktar, Güray Kartal ile üyeler Selda Nur Tunca, Ebrar Kaplan, Hüsamettin Kaplan, Ömer Yavuz, Onur Öztürk, Necdet Hakgüden, Aykan Özyürek, Elvan Özyürek, Faruk Kurt, Adnan Mert, Metin Güden, Erkan Taşdelen, Hayati Bozdağ, Mustafa Kuş, Said Çakış, Rüstem Ayhan, Burak Altınbaş, Enis Yaşar ve Behiç Efe Tekin katıldı.

Erçevik, Hüseyin Özçelik, Arif Doğru, Ali Osman Tanır ve Arnis Turizm’den Ahmet Sarmusak’a teşekkür ederek, “Meslektaşlarımızla bir araya gelerek hem dayanışmamızı güçlendirdik hem de Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttık” dedi.