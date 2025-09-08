Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) matematik eğitiminde dijital dönüşümü hedefleyen bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında, etkileşimli ve kolay öğrenilebilen yüksek seviyeli Python programlama dili kullanılarak, öğrenciler ve öğretmenler için kapsamlı dijital eğitim kaynakları geliştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin uluslararası ortaklı “PyMath (PythonandMathematics)” adlı projesi, Erasmus+ programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje, matematik eğitiminde dijital dönüşümü destekleyen yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.PyMath projesi, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve kolay öğrenilebilir yapısı, geniş kütüphane ağı ve yüksek görselleştirme imkânlarıyla öne çıkan Python programlama dili üzerinden şekillendirilecek. Proje kapsamında, Python dili aracılığıyla etkileşimli ve uygulamalı matematik öğretim yöntemleri geliştirilecek. Matematiksel kavramların yalnızca teorik değil, dijital araçlarla uygulanabilir ve anlaşılabilir hale getirilmesini amaçlayan PyMath, özellikle eğitim teknolojileri alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Proje, dijital yetkinlikleri artırırken aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünme becerilerine de katkı sunacak.

ULUSLARARASI ORTAKLI İŞ BİRLİĞİ

Romanya'nın EcaterinaTeodoroiu Ulusal Koleji’nin koordinatörlüğünde yürütülecek projeye; Türkiye'den Bursa Teknik Üniversitesi ve Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi, Macaristan'dan Miskolc Mesleki Eğitim Merkezi, Yunanistan'dan Geniko Likio Evosmou Lisesi ve Bulgaristan'dan Ezikova Lisesi katılıyor. Çalışmada BTÜ’yü yürütücü olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, araştırmacı olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisi’nden Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Sarıcaoğlu yer alıyor.

Projenin hedeflerinden bahseden Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, çalışmanın dört temel modül üzerinden matematik eğitimini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, proje sonuçlarını akademik bir rapor halinde getirerek Avrupa eğitim literatürüne kazandıracaklarını söyledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversite olarak dijitalleşmeyi sadece teknolojiyle değil, eğitimin tüm katmanlarına yayılmış bir dönüşüm olarak görüyoruz. PyMath projesi, uluslararası iş birlikleriyle matematik eğitiminde sürdürülebilir ve yenilikçi bir model geliştirmemize imkân sağlayacak. Bu projeyle hem öğretmenler hem de öğrenciler dijital çağın gerekliliklerine uygun beceriler kazanacak. BTÜ olarak bu sürece katkı sağlamaktan ve Avrupa düzeyinde bir etki yaratacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Projeye emek veren tüm akademisyenlerimizi tebrik ederim" dedi.