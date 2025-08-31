Osmangazi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, harika bir gösteri gerçekleştirdi. Başkan Erkan Aydın, “Bu büyük zafer, yokluk ve yorgunluk içindeki bir milletin yeniden ayağa kalkma destanıdır” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Yoğun ilgi gören programda salon tamamen dolarken, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahneye ilk olarak Büyük Taarruz’un canlandırıldığı “Kurtuluş” mizanseniyle çıktı. Gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

120 kişilik topluluk daha sonra Bursa, Van, Kosova ve Fethiye yöresine ait halk danslarının yanı sıra modern dans, roman ve seremoni performanslarıyla sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan program uzun süre ayakta alkışlandı.

“GENÇLERİMİZ BU TARİHİ UNUTMAMALI”

Gösteriyi izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün bizler bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin sayesindedir. Hepsini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu büyük zafer, yokluk ve yorgunluk içindeki bir milletin yeniden ayağa kalkma destanıdır” dedi.

Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “30 Ağustos, sadece Türk Milleti’nin değil, bütün mazlum milletlerin emperyalizme karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Gençlerimiz bu tarihi unutmamalı. Bugün yanı başımızda Irak’ta, Suriye’de yaşanan insanlık dramlarını gördükçe bu zaferin anlamı daha da büyüyor. Gazze’deki soykırımı da buradan bir kez daha kınıyorum. Atatürk, geleceği görerek Cumhuriyet’i kurdu ve gençlere emanet etti. Bizler de bu emaneti ilelebet yaşatacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Konuşmanın ardından Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Vedat Pilanalı’ya plaket takdim etti.

Gece, marşlar eşliğinde Türk bayraklarının dalgalandığı coşkulu anlarla sona erdi.