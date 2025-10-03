Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi, her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ile ‘2025 Onkoloji Farkındalık Etkinlikleri’ düzenledi. BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in yanı sıra Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği Başkanı Füsun Önen ve çok sayıda kadın personel katılım gösterdi. Müzik dinletisiyle başlayan programda Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Genel Cerrah Operatör Dr. Coşkun Özer, Psikolog Gönül Hazneci ile Eğitim Hemşiresi Elif Pişkin ise erken teşhisin önemine dikkat çekerek kadınlara hayati bilgiler verdi.

“MEME KANSERİ KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ”

Meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, “Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu anlamda kadınların farkındalıklarının artması büyük önem arz ediyor. Bu ay vesilesiyle kadınlara düzenli taramalar yaptırmalarını, sağlıklı beslenmelerini, fiziksel aktiviteyi artırmalarını, ailedeki hastalık geçmişini takip etmelerini öneriyorum. Meme kanseriyle mücadelede en büyük gücümüz, bilinçli toplumdur. Bizler, çok ilerlemiş hastalıklarda bile tamamen şifaya varan sonuçları görüyoruz” dedi.

Meme kanserinde moral, psikoloji ve motivasyonun öneminin oldukça fazla olduğunu söyleyen Psikolog Gönül Hazneci de, “Meme kanserinde hastanın hem fiziksel hem de duygusal iyiliği, tedavi sürecinin başarısını artırır. Farkındalığı olanlar ve psikolojik sağlamlığı yakalayanlar bu süreci daha sancısız geçiriyor. Dolayısıyla bu yolculukta en az ilaç ve tedavi kadar, moral ve psikolojik destek de hayati bir rol oynuyor” diye konuştu.

“MEMEYİ KORUYARAK KİTLEYİ ALABİLİYORUZ”

Genel Cerrah Operatör Dr. Coşkun Özer ise meme kanseri cerrahi tedavi yöntemlerini anlatarak, “Meme kanseri deyince hastalarımız memenin hepsinin alınacağını düşünüyordu. Artık birçok vakada memeyi koruyarak kitleyi alabiliyoruz. Eskiden tedavideki başarılarımız %40 iken, şu an yüzde 99 görebiliyoruz. Böylece kadınlarımızı hastalıktan kurtararak, estetik kaygılarını giderebiliyoruz” dedi. Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, katılımcı hocalara teşekkür sertifikası takdim etti.