Bursa'da Osmangazi Belediyesi, fotoğraf meraklıları için düzenlediği Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi ile akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların nasıl bir fotoğraf makinesi gibi kullanılacağını teorik ve uygulamalı dersler ile gösteriyor.BGelişen teknoloji ile beraber mobil cihazlar çok kaliteli fotoğraf ve video üreten cihazlara dönüştü. Teknolojinin üst seviyeye çıktığı günümüzde, mobil cihazları bir fotoğraf makinesi gibi kullanmak artık mümkün.

Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi ile fotoğraf tutkunlarına, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar ile en güzel fotoğrafların nasıl çekileceği konusunda eğitim veriyor. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli olan fotoğraf sanatçısı Mustafa Mesut Şık tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerlerin mobil cihazlar ile profesyonel düzeyde fotoğraf çekmeleri, hobi ya da mesleki amaçlı fotoğraf çekim becerilerini artırmaları amaçlanıyor.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi’nde eğitimler toplam 6 hafta sürüyor. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen derslerde kursiyerlere, ışık kullanımı ve kompozisyon gibi fotoğraftaki temel kavramların yanı sıra mobil cihazların fotoğraf makinesi gibi nasıl kullanacağı, temel fotoğraf kavramlarının mobil cihazlarda nasıl uygulanacağı, mobil cihazların kameralarını daha güçlü hale getiren uygulamalar ile çekilen fotoğrafları nasıl kolayca nasıl düzenleneceği, katılımcılara tüm detaylarıyla aktarılıyor. Kursiyerler, fotoğraf çekiminde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, atölye sonunda düzenlenecek olan uygulama gezisi sırasında çekecekleri fotoğraflar ile pekiştirme fırsatı bulacak.