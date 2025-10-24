Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kaçak yapıları tespit ederek bir bir yıkmaya devam ediyor. Arkeolojik sit alanına yapıldığı tespit edilen kaçak yapı yapılan çalışmayla yıkıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Hem rutin denetimler hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tespit edilen ruhsata aykırı imalat yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda son olarak Osmangazi Mahallesi Nakkaş Ali Sokakta arkeolojik sit alanına kaçak yapı yapıldığı ihbarını aldı.

Gerekli incelemeleri yapan ekipler imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapıyı gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak yıkma işlemini gerçekleştirdi. Yapılan yıkım işleminin ardından tarihi alan kaçak yapıdan temizlenerek gün yüzüne çıktı.

Yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’nin kaçak ve plansız yapılaşma ile kararlı mücadelesini takdir etti.