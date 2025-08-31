Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2025-2026 Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Önallar Giresunspor'u 29-22 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2025-2026 Ardventure Erkekler Süper Ligi’ne galibiyetle başladı.

Sezonun ilk maçında Giresun deplasmanına konuk olan Bursa temsilcisi, Önallar Giresunspor karşısında sahadan 29-22’lik skorla galip ayrıldı.

Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Nilüfer Belediyespor, soyunma odasına 14-13’lük skorla bir sayılık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oyunun kontrolünü tamamen eline alan Nilüfer Belediyespor, hem savunmada hem de hücumda sergilediği etkili performansla farkı açmaya başladı.

İkinci devrede temposunu artıran ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Bursa temsilcisi, bu yarıyı 15-9 önde tamamlayarak maç sonunda sahadan 29-22’lik skorla galip ayrılmayı başardı.