Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni’nde sünnet olan 169 çocuk ve aileleri doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninin 21’incisini gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelerle yardımseverleri bir araya getiren organizasyonda, daha önceden sünnet olan 169 çocuk güzel bir gece geçirdi.

Nilüfer Davet’te yoğun katılımla gerçekleşen şölene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Nilüfer Belediye eski Başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, muhtarlar ve şölene destek veren kurumların temsilcileri katıldı.

Gece, Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin mevlit okuması ile başladı. Şölende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnetlerine destek olmak için her yıl bu organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Bu yıl da 169 çocuğun sünnetini yaptıklarını kaydeden Başkan Şadi Özdemir, sünnetlerin yapılmasından yer ve kıyafet sağlanmasına kadar destek olan tüm sponsorlara teşekkür etti. “Nilüfer Belediyesi olarak sağlıklı, güzel ve doğru sosyal belediyecilik örneklerini göstermeye devam ediyoruz” diyen Başkan Şadi Özdemir, çocuklar ve ailelere iyi eğlenceler diledi.

Gecede, çocukların sünnet edilmelerine ve şölenin düzenlenmesine katkıda bulunan Doruk Sağlık Grubu, Medicana Sağlık Grubu, Medicabil Sağlık Grubu, Nev Sağlık Grubu, Nilüfer Davet, Mavi Balon Tiyatro, Nobles Endüstriyel, Foto Ender ve Sestra Gıda firmalarının temsilcilerine günün anısına hediye verildi.

Çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Şadi Özdemir, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Gecede sahne alan Canan Karademir ve Orkestrası, şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.