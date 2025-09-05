Nilüfer Belediyesi, “Adalet: Hak mı? Hukuk mu?” temasıyla düzenlenen 7. Mudanya Kitap Fuarı’na Gezici Kütüphane ile katıldı. Fuarda, Nilüfer Belediyesi yayınları ve Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü almış eserler ücretsiz dağıtılıyor.BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediyesi, 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Mudanya Belediyesi tarafından “Adalet: Hak mı? Hukuk mu?” temasıyla gerçekleştirilen 7. Mudanya Kitap Fuarı’nda Gezici Kütüphane ile yer aldı.

Nilüfer’in tüm mahallelerine kütüphane hizmeti götürmeyi ve vatandaşların kitaplara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

7 Eylül’e kadar devam edecek fuar süresince, Nilüfer Belediyesi’nin kültür yayınları ile Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları kapsamında ödül kazanmış ve kitaplaştırılmış değerli çalışmalar, kitapseverlere ücretsiz olarak sunuluyor. Nilüfer Belediyesi tarafından yayımlanan çocuk kitapları da fuarın en genç ziyaretçileri olan minik okurların beğenisini topluyor.

Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane’yi ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, kütüphanenin faaliyetleri hakkında bilgi alırken, Nilüfer Belediyesi’nin yayınlarını inceledi.