Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide akademisyen ve yazar Sıddık Akbayır ile karikatürist Emrah Ablak, usta yazarın mizaha bakışını ve ünlü eseri Hababam Sınıfı’nı konuştular.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri, Koza Kütüphane’de düzenlenen “Yılın Yazarı ve Mizah” başlıklı söyleşi ile devam etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa konuk olarak akademisyen ve yazar Sıddık Akbayır ile karikatürist Emrah Ablak katıldı. Programda Rıfat Ilgaz’ın mizahi yönü ve “Hababam Sınıfı”nın Türk edebiyatındaki yeri masaya yatırıldı.

Söyleşide konuşan Sıddık Akbayır, Rıfat Ilgaz’ın mizah yazarı olarak anılmaktan pek hoşlanmadığını söyledi. Usta yazarın 80 yapıtından sadece 11’inin mizah türünde olduğunu belirten Akbayır, kalan 69’unun ise farklı türlerde yazıldığını ifade etti.

O dönemde Cumhuriyet ideolojisini anlatmak için romancıların büyük gayret gösterdiğini anlatan Akbayır, Ilgaz’ın zoraki yüceltilen öğretmene bile mizahi bir açıdan bakmayı başarabildiğini vurguladı.

​Hababam Sınıfı’nın 70 yıldır Türk edebiyatında yazılı kitap, tiyatro, müzikal ve sinema olarak değerlendirildiğinde popülerliğini koruduğuna dikkat çeken Akbayır, “Böyle eser yok denecek kadar azdır. Çünkü Hababam Sınıfı hepimizin eseri. Tebeşir tozları, kara tahta, sıra gıcırtısı hepimizde vardır. Hababam Sınıfı’nı iki, üç kez izleyip de gerçekten etkilenmeyen yoktur” diye konuştu.

Karikatürist Emrah Ablak ise Rıfat Ilgaz’ı aynı ekolün devamı meslektaşı olarak gördüğünü söyledi. Rıfat Ilgaz ile tanışmasının Hababam Sınıfı ile olduğunu anlatan Ablak, eserdeki lakaplardan etkilendiğini kaydetti. Ablak, “Bu lakapların içinde alaycılık vardır. Bu da çok sokağa yönelik bir şey. Bizim mizah dergilerinde yaptığımız da tam olarak o aslında. Sonuçta Rıfat Ilgaz’ın yaptığı iş, vatandaşı eğlendirmek. Biz de sizi eğlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Program sonunda Hababam Sınıfı kitabı dağıtılırken, Emrah Ablak, karikatürlerini imzaladı.