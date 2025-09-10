Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen “Dizelerin İzinde: Zarfsız Mektuplar” söyleşisinde bir araya gelen Betül Tarıman ve Gültekin Emre, kendi mektuplaşmalarından doğan kitaplarını ve günümüzde unutulmaya yüz tutan mektup yazma geleneğini konuştu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, edebiyat dünyasının iki değerli ismi Betül Tarıman ve Gültekin Emre'yi, “Dizelerin İzinde: Zarfsız Mektuplar” başlıklı söyleşide sanatseverlerle buluşturdu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde bulunan Şiir Kütüphanesi’nde gerçekleşen ve etkinlikte, ikilinin e-posta yazışmalarından oluşan “Zarfsız Mektuplar” adlı kitapları ekseninde, mektup kültürünün dünü ve bugünü masaya yatırıldı. Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı.

Söyleşide konuşan Betül Tarıman, yazının icadından bu yana mektubun insanlık tarihindeki yerine dikkat çekerek, Asur ve Antik Mısır gibi kadim medeniyetlerden örnekler verdi. Kendi nesillerinin mektuplaşarak büyüdüğünü belirten Tarıman, “Günümüzde mesajlaşma uygulamaları gibi nedenlerle dili kısaltarak kullanıyoruz. Bu da kendimizi doğru ifade edemememize yol açıyor. Oysa mektuplar, insanların birbirini tanımasına ve derin bağlar kurmasına olanak tanır. Mektup ve kartlaşma gibi gelenekleri yaşatmalıyız” dedi. Tarıman, Gültekin Emre ile yazışmalarının kişisel tarihlerinin bir kaydı olduğunu da sözlerine ekledi.

Gültekin Emre ise mektubun hayatındaki asıl yerinin 1983’te Almanya’ya yerleşmesiyle başladığını ifade etti. Gurbetteyken eşine, çocuğuna ve Türkiye’deki dostlarına her gün mektup yazarak onlarla bağını koruduğunu anlatan Emre, “Bir yandan Almanya’daki hayata adapte olmaya çalışırken, bir yandan da sevdiklerimle bağımı koparmamak için çok sayıda mektup yazdım. Mektubun insan hayatındaki yerini hiç yadsımadım. Ancak ne yazık ki günümüzde postaneye gitmeden büyüyen çocuklar var” şeklinde konuştu. Emre, Tarıman ile yazışmalarını bir paylaşım olarak nitelendirdi ve hayatındaki gözlemlerini bu yazışmalarda aktardığını sözlerine ekledi.

Söyleşinin sonunda söz alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in bir kültür sanat şehri olduğunu vurgulayarak, söyleşinin konukları Betül Tarıman ve Gültekin Emre ile katılımcılara teşekkür etti. Şahin, yazarlara günün anısına hediye verdi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Betül Tarıman ve Gültekin Emre, söyleşinin ardından okurları için “Zarfsız Mektuplar” adlı kitaplarını imzaladı.