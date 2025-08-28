Bursa Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Alaaddinbey Mahallesi’nde biri 2 bin 500 metrekare, diğeri 648 metrekare alanda henüz binası yapılmamış, inşaat aşamasındaki kaçak yapıların temellerini yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin imara aykırı yapılarla mücadelesi sürüyor. Vatandaş ihbarlarının yanı sıra belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor.

Son olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde 2 kaçak yapı henüz temel aşamasındayken tespit edildi. Birisi 2 bin 500 metrekare, diğeri 648 metrekare alana sahip binası yapılmamış, kaçak yapıların temelleri belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı işlemler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.