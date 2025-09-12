Mudanya Devlet Hastanesi'nin sevilen Dahiliye Uzmanı Dr. Sezgin Başkan’ın oğlu Dr. Oğuz Başkan, Sağlık Bakanlığı'nın atama kararıyla 'Acil Servis' kadrosuna katıldı.BURSA (İGFA) - Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bu yıl tamamlayan Dr. Oğuz Başkan, Sağlık Bakanlığı atamasıyla babasının 14 yıldır hizmet verdiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Baba-oğulun aynı hastanede çalışmaya başlaması, personel ve hastalar arasında sevinçle karşılandı.

14 yıldır Mudanya Devlet Hastanesi’nde hastalarına şifa dağıtan Dr. Sezgin Başkan'ın oğlu Dr. Oğuz Başkan’ın da aynı hastanede göreve başlaması, baba-oğulun birlikte hastalarına hizmet verme yolculuğunu başlattı.

Her iki doktoru da tebrik eden hastane yönetimi, Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek Mudanya'da göreve başlayan Dr. Oğuz Başkan’a 'hoş geldiniz' diyerek, meslek hayatında başarılar diledi.