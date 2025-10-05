Filistin'e Destek Platformu’nun düzenlediği “Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız” etkinliği, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Balıkçı Barınağı'nda büyük katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze’ye umut mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Filistin'e Destek Platformu, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek için Mudanya Güzelyalı Yat Limanı’nda “Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız” etkinliği düzenledi.

Programa, çok sayıda vatandaş, Türk ve Filistin bayraklarıyla katılırken, AK Parti Bursa İl Başkanlığı da organizasyona destek vererek, etkinliğe katılım sağladı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç ve Ayhan Salman'ın da hazır bulunduğu destek programında vatandaşlar, ellerinde bayraklarla tekneye binerek Filistin lehine sloganlar attı. Etkinlik, kuşatma altındaki Gazze’ye umut taşıyan Sumud Filosu’nun direnişine dikkat çekerken, katılımcılar, zalimliğe karşı dayanışmanın ve mazlumların sesi olmanın önemini vurguladı.

https://twitter.com/mustafa_yavuz16/status/1974856005537394781

"Kararlıyız, Sumud’un yanındayız!” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İsrail’in tüm insanlığa dayattığı zorbalık, vahşet ve şiddetin yine insanlık eliyle yerle bir olacağını ifade ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, "Bir milletin duası, bir ümmetin çığlığı: Gazze özgür olana dek susmayacağız! Terör devleti İsrail’in insanlık dışı saldırılarına, zulmüne ve işgal politikalarına karşı direnişin, adaletin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.