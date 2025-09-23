Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Turkish Fashion Fabrics Show (TFF Show), IFA Paris iş birliğiyle Bursa kumaşlarını Premiere Vision Paris Fuarı’nda genç tasarımcıların koleksiyonlarına taşıdı. Türk tekstilinin küresel etkisi güçlenirken, genç tasarımcılar uluslararası deneyim kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tekstil sektöründeki gücünü dünyaya tanıtan Turkish Fashion Fabrics Show (TFF Show), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor.

Bu yıl IFA Paris Moda Okulu’nun İstanbul ve Paris kampüsleriyle yapılan iş birliğiyle, Bursa firmalarının kumaşları Premiere Vision Paris Fuarı’nda genç tasarımcıların final koleksiyonlarında kullanıldı. Koleksiyonlar, fuarla eş zamanlı sergilenerek Türk tekstilinin küresel moda sahnesindeki etkisini artırdı ve genç tasarımcılara uluslararası deneyim kazandırdı.

BTSO’DAN PARİS ÇIKARMASI

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, IFA Paris Moda Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin Bursa kumaşlarıyla hazırladığı koleksiyonları inceledi. Uğur, “Türk tekstil sektörü, üretim kapasitesini uluslararası tasarım vizyonuyla birleştiriyor. TFF Show, trendleri yönlendiren bir platform olarak iş bağlantılarının yanı sıra moda okullarıyla iş birlikleriyle sektörümüzü küresel vitrine taşıyor. IFA Paris’te gördüğümüz koleksiyonlar oldukça başarılı. Bu iş birliklerini daha da geliştireceğiz” dedi.

“GLOBAL MARKALARDA TÜRK KUMAŞLARI”

Uğur, birçok global moda markasının koleksiyonlarında Türk kumaşlarının yer aldığını vurgulayarak, “Bursa kumaşlarıyla hazırlanan bu projeler, sektörümüze yeni ufuklar açıyor,” diye konuştu.

IFA Paris İstanbul Kampüsü Akademik Yöneticisi Dilara Sarızeybek, “Bursa, tekstilin doğduğu ve dünyaya açıldığı bir merkez. Öğrencilerimiz, Bursa kumaşlarıyla çalışarak sektörün gerçek malzemelerini tanıyor ve geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlara dönüştürüyor. Bu iş birliği, eğitimle sanayiyi buluşturuyor. Firmalara teşekkür eder, projenin büyümesini dileriz” dedi.

SEKTÖRDEN ZORLUKLARA RAĞMEN İYİMSER MESAJLAR

Reisoğlu İplik Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, artan maliyetler ve sabit döviz kuru baskısına rağmen sektörün dönüşüm geçirdiğini belirtti. “Endüstri 4.0 ve otomasyon artık kaçınılmaz. Moda okullarıyla iş birlikleri, tasarımcıların yeni kumaşlarla çalışmasını ve firmalara vizyon kazandırıyor. Bu sürecin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Barutçu Tekstil Pazarlama Müdürü Emre Bora, “Bursa, dünyanın üç büyük tekstil merkezinden biri. Kumaş üretimin ötesine geçip modaya yön vermek için bu projelere destek veriyoruz” derken, Işıksoy Tekstil Tasarım Müdürü Selin Çelenk, “Sürdürülebilir modaya katkı sağlamak görevimiz. Geleneksel motiflerimizi öne çıkararak İtalya gibi ülkelerle rekabet edebilir, global markalar oluşturabiliriz” diye konuştu.

Koleksiyon Yöneticisi Yalçın Kesen, TFF Show’un Premiere Vision’un trend alanında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.