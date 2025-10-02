Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda, 2025–2026 eğitim öğretim yılında görev yapacak Kızılay Kulübü öğrencileri için kolluk takma töreni 1 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kükürtlü TSO İlkokulu’nda Kızılay Kulübü öğrencilerine kolluk takıldı. Törene, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Sezer, Türk Kızılayı Bursa İl Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ünsal Barutçu ve Osman Nuri Koçdemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Hüseyin Somer, Kızılay mensupları ve davetliler katıldı.

“KIZILAYCILIK RUHU OKULLARDA YENİDEN CANLANIYOR”

Kızılay İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Barutçu ise Kızılay Kulüplerinin okullarda aktif hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kızılaycılık ruhunun okullarda tekrar canlanması sevindirici” dedi. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Sezer de konuşmasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kızılay’ın kan kampanyalarına ve diğer etkinliklerine güçlü destek verdiklerini, bu desteğin artarak süreceğini ifade etti.

“GEÇEN YIL 8 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPILDI”

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut ise MEB ile Türk Kızılay arasında yapılan protokolün önemine dikkat çekti. Bulut, “Türk Kızılayı Bursa teşkilatıyla yaptığımız protokolü geçtiğimiz hafta yeniledik. Bu kapsamda kan hizmetleri, yardım faaliyetleri, gönüllülük ve Kızılaycılık çalışmaları etkin şekilde yürütülüyor. Geçen yıl okullarımızdan 8 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı, bu yıl hedefimiz bu sayıyı iki katına çıkarmaktır” dedi.

Tören, öğrencilerin Kızılay’ın afet, insani yardım ve gönüllülük değerlerini anlatan sahne gösterileri, şiirler ve şarkılarla devam etti. Programın sonunda protokol üyeleri, kulüp öğrencilerine sembolik olarak Kızılay kolluklarını taktı. Etkinlik, plaket takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.