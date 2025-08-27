Kayapa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KSİAD) tarafından yaptırılacak Polis Merkezi Hizmet Binası’nın temeli törenle atıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın üretim merkezlerinden Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde güvenlik hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla yeni bir adım atıldı. Kayapa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KSİAD) tarafından yaptırılacak Polis Merkezi Hizmet Binası’nın temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 2 bin 560 metrekarelik alanda yükselecek bina, 966 metrekare kapalı alana sahip olacak. Temel atma törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının temsilcileri, sanayi kuruluşları ve KSİAD yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, “Devlet, vatandaş ve sanayici iş birliğiyle böyle anlamlı bir eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ise, “Sanayicilerimizin desteğiyle bu bölgede huzur ve güvenliği daha güçlü şekilde sağlayacağız. Yeni hizmet binamız, vatandaşlarımızın güven duygusunu pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, Kayapa OSB’nin sadece üretim değil, sosyal sorumluluk alanında da örnek bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Sanayicilerimiz arasında dayanışmayı güçlendirirken, çevre, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda da projeler üretiyoruz. Bu iş birliği kültürü Kayapa OSB’yi farklılaştırıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temeli atılan Kayapa OSB Polis Merkezi Hizmet Binası toplam 966 m2 kapalı alan sahip olacak.