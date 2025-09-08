Bursa'da \u0130neg\u00f6l Belediyesi\u2019nin Ertu\u011frulgazi Mahallesinde yap\u0131m\u0131nda sona geldi\u011fi 43 ara\u00e7l\u0131k otopark\u0131 yerinde inceleyen Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alper Taban, mahalle sakinlerine hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diledi.BURSA (\u0130GFA) - \u0130neg\u00f6l Belediyesi Ertu\u011frulgazi Mahallesinde Zincirlikuyu Caddesi ile Tun\u00e7 Sokak aras\u0131nda kalan bin 700 metrekare at\u0131l vaziyetteki alanda 43 ara\u00e7l\u0131k otopark yap\u0131m\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. \u00c7al\u0131\u015fman\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte otopark\u0131 yerinde inceledi.\n\nHizmete al\u0131nan otoparka ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan Ba\u015fkan Alper Taban, \u201cBug\u00fcn Ertu\u011frulgazi Mahallemizdeyiz. B\u00f6lgede devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 inceliyoruz. Bulundu\u011fumuz alan Ertu\u011frulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi ile Tun\u00e7 Sokak aras\u0131nda kalan, Ya\u011fl\u0131 Tohumlar kav\u015fa\u011f\u0131 olarak bilinen b\u00f6lgede. Burada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz alanda daha \u00f6nce bir i\u015fletme vard\u0131, bu i\u015fletme kald\u0131r\u0131ld\u0131 ve \u015fu anda da otopark olarak d\u00fczenleniyor. Alan i\u015fletme \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra bir s\u00fcre bo\u015f kalm\u0131\u015ft\u0131, at\u0131l vaziyetteydi. Fen i\u015fleri m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir planlama yapt\u0131. 3 metre y\u00fcksekli\u011finde perde duvarlar vard\u0131, bunlar kald\u0131r\u0131ld\u0131. Zemin de\u011fi\u015fimleri yap\u0131ld\u0131. \u00c7al\u0131\u015fma art\u0131k bug\u00fcn sona yakla\u015fm\u0131\u015f durumda. Burada 1700 m2 alanda 43 ara\u00e7l\u0131k otopark yap\u0131yoruz. Ayn\u0131 zamanda ayd\u0131nlatma \u00fcniteleri yerle\u015ftiriyoruz. Yakla\u015f\u0131k 1 milyon 200 bin TL\u2019lik maliyeti var \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n. Ben \u00f6ncelikle mahalle sakinlerimize ve \u015fehrimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d dedi.