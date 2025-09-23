Bursa İnegöl Belediyesi’nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) başlayan yenileme ve değişim çalışmaları kapsamında, doğal güzellikler içerisinde yeni bir spor ve kamp merkezi yükseliyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) başlatılan kapsamlı değişim ve dönüşüm projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. DOSTUM’un kamp alanı içerisinde yeni bölümler oluşturulması adına hazırlanan proje ile merkez yeni bir cazibe merkezine dönüşecek alanlara sahip olacak.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

Tamamlandığında içerisinde; okçuluk sahası, futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, konaklama, oyun, sağlık çadırları ve açık otopark alanı olan yeni spor alanları ile kamp merkezi hem İnegöllülerin hem de şehir dışından gelen misafirlerin hizmetine sunulmuş olacak. Proje bittiğinde DOSTUM’un Türkiye’nin en önemli kamp merkezlerinden biri olması hedeflenirken, şu an saha yapımları tamamlandı, kamp ve diğer çadır alanlarının kurulumu ile çevre düzenlemeleri ise devam ediyor.

İNEGÖL PROTOKOLÜ PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Spor sahaları ve kamp alanlarıyla ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşayan DOSTUM tesislerini Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yerinde inceledi. Başkan Alper Taban, ilçe protokolüne proje hakkında bilgiler verdi.

GENÇLERİN UĞRAK MEKANI OLACAK

Geniş bir alana sahip merkezin daha kapsamlı ve günün şartlarına uygun şekilde dizayn edildiği vurgulanırken, kamp alanı içerisinde yeni bölümler açılmasıyla hedef kitlenin de genişleyeceği kaydedildi. Özellikle öğrenciler ve gençlerin uğrak mekanı olması hedefleniyor.