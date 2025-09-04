Bursa'da İnegöl Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 1500 öğrenciye kırtasiye desteği veriyor. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden halihazırda yardım alan ailelerin ilk ve ortaokullarda eğitim alan çocuklarına 1.250 TL’lik kırtasiye çeki dağıtımları devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere yönelik kırtasiye destekleri gerçekleştiriyor.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte, ihtiyaç sahibi bin 500 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçildiği açıklandı. Kırtasiye yardımları İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden halihazırda yardım alan ailelerin çocuklarına yapılıyor. Her öğrenci için 1.250’şer TL’lik kırtasiye çeki veriliyor.

1 MİLYON 875 BİN TL’LİK DESTEK

İnegöl Belediyesi tarafından 1500 ilk ve orta okul öğrencisine kırtasiye yardımlarının ulaştırılmasıyla birlikte toplam 1 milyon 875 bin TL’lik kırtasiye yardımı yapılmış olacak. İnegöl sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve orta okul çağındaki çocuklarına sunulan sosyal yardım hizmetleri kapsamında kırtasiye desteği ‘Kırtasiye Yardım Kartı’ şeklinde yapılacak. Böylelikle öğrenciler kırtasiye ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyelerden diledikleri gibi temin edebilecek.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

İnegöl Belediyesi’nin kırtasiye yardımından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım Sisteminde kaydı bulunan, gerekli incelemelerin ardından yardım yapılması uygun görülen ailelerin ilk ve orta okulda eğitim gören öğrencileri faydalanabiliyor.

Kırtasiye Yardım Kartına yüklenen bakiyeler ise yalnızca sisteme kayıtlı yerel esnafın işyerlerinde kullanılabiliyor. Bu sayede hem öğrencilerin hem de yerel esnafın desteklenmesi sağlanmış oluyor.