Bursa Gemlik Belediyesi ile İMSİAD arasında imzalanan protokolle, ilçede sağlıksız yapıların dönüşümü için işbirliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik’te Kentsel Dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım atıldı. Gemlik Belediyesi, İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ile “Kentsel Dönüşümde İşbirliği” konulu protokol imzaladı.

Protokol ile birlikte, Gemlik’teki sağlıksız ve plansız yapı stokunun Kentsel Dönüşüm Mevzuatı çerçevesinde yenilenmesi, depreme dayanıklı, planlı, sosyal donatılarıyla birlikte daha yaşanabilir ve modern bir Gemlik inşa edilmesi hedefleniyor.

Gemlik’te gerçekleşen imza törenine, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, İMSİAD Başkanı Şeref Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Müteahhitler Derneği yöneticileri, Bilecik ve Yenişehir’den gelen temsilciler ile çok sayıda gazeteci katıldı.

İMSİAD BAŞKANI DEMİR: “GEMLİK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Toplantıda konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, deprem gerçeğine dikkat çekerek Gemlik’in kentsel dönüşüm konusundaki kararlılığını örnek gösterdi:

“Gemlik özelinde, yapı stoğunun neredeyse yarısı mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşuyor. Gemlik’in zemini çok kötü, bu nedenle kentsel dönüşüm çok önemli. Gemlik, Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden biri, TOGG gibi büyük bir yatırımı bünyesinde barındırıyor. Biz de Gemlik için elimizden gelen tüm katkıyı koymaya hazırız.”

BAŞKAN DEVİREN: “GEMLİK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN KENTİ OLACAK”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise Gemlik’in kentsel dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstleneceğini vurguladı:

“Barışın, huzurun ve zeytinin başkenti Gemlik diyoruz; artık ‘değişimin ve dönüşümün kenti’ Gemlik’e hoş geldiniz diyeceğiz. Yapı stoğumuzun yüzde 48’i mühendislik hizmeti almamış durumda. Bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Gemlik’in dönüşümünü, bilimsel veriler ışığında, planlı ve estetik bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Gemlik’in tarihi kimliğini de yansıtacak yeni bir kent vizyonu ortaya koyacağız.”

Başkan Deviren ayrıca, Marmara Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ve tecrübeli belediyelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek “Gemlik’i yeniden ayağa kaldıracağımızdan şüphemiz yok” dedi.