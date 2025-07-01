AFAD saat 11:47’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydetti. Marmara'da da hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11:47’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Gemlik olduğu kaydedilirken, deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Verilere göre sarsıntının yerin 9.82 km derinliğinde kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1939972065576075590

İlk belirlemelere göre deprem, hafif şiddette hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.