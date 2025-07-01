Resmi Gazete’de yayımlanan 10025 sayılı karar ile 10 üniversitede 13 yeni bölüm kuruldu, 8 üniversitede 9 bölüm kapatıldı; 3 üniversitede birim isimleri değişti.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 10025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler hayata geçirildi.

Karara göre, 10 üniversitede 13 yeni bölüm açılırken, 8 üniversitede 9 bölüm kapatıldı ve 3 üniversitede de birim isimlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni açılan bölümler, üniversitelerin akademik çeşitliliğini genişletmeyi ve bölgesel ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlarken, kapatılan bölümler ise kaynakların daha verimli kullanılması ve gereksiz görülen birimlerin tasfiyesi doğrultusunda hayata geçirildi.

ÜÇ ÜNİVERSİTEDE İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Üç üniversitede ise birim isimleri güncellendi. Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tuncay Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü, “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü” olarak yeniden adlandırıldı.

Hitit Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi, “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” adını alırken, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde de Mühendislik Fakültesi aynı şekilde “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: