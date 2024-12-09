Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen son bir haftaya ilişkin denetimde binlerce araç ve araç sürücüsüne ceza yağdı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2- 8 Aralık tarihler arasında elektronik, sabit, seyir halinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde; 1 bin 93 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 142 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 1 bin 985 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 205 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 977 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten, 135 kamyona yasak saat uygulamasına uymamaktan, 390 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan, 71 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan, 632 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 bin 629 araç/araç sürücüsüne yasak parktan, 899 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan dolayı trafik idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu hafta boyunca toplamda 11 bin 549 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.