Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dijital dünyanın önemli etkinliklerinden Kazan Digital Week Forumu'na video konferansla bağlanarak Bursa’nın akıllı şehir vizyonunu anlattı. Başkan Bozbey, sadece bugünün değil; yarının Bursa’sı için çalıştıklarını belirtti.BURSA (İGFA) Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı ile Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Kazan Digital Week Forumu, 16-18 Eylül tarihlerinde Tataristan’ın Kazan kentinden düzenlendi.

İlk kez 2022 yılında düzenlenen ve dijital teknoloji dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan forum, 2024 yılında dijital teknoloji geliştiricileri ile kullanıcıları arasında bilimsel ve ticari iş birliği amacıyla gerçekleştirildi. Geçen yıl 10 farklı alanda 100 etkinliğin yapıldığı forumda, 19 binden fazla katılımcı ağırlandı. Bu sene ise zirve kapsamında ‘Akıllı ulaşım sistemleri, kamu yönetiminde, eğitimde, kültürde, tarımda, sağlık ve tıpta dijital teknolojiler, yeni çağın siber güvenliği’ gibi konular ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de foruma video konferansla bağlanarak ‘Bursa’nın akıllı şehre dönüşümü’ konulu bir sunum yaptı.

16,7 milyar dolar ihracat potansiyeline sahip olan Bursa’nın, Marmara’ya kıyısı ve İstanbul’a komşu olması, liman ve havaalanı bağlantısıyla stratejik öneme sahip olduğunu belirten, Bursa’yı akıllı şehre dönüştürme vizyonlarının geleceğe dair somut bir adım olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu vizyonla kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi, Bursalılara şeffaf, katılımcı ve erişilebilir hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda birçok hizmeti hayata geçirdik. Bursa şehir interneti ile 100’den fazla noktada, 350’nin üzerinde erişim noktası kurduk. 10 milyonun üzerinde bağlantı sağladık. Böylece vatandaşlarımıza ücretsiz, hızlı ve güvenli internet sunuyoruz. Bizim için erişim, katılım ve eşitlik demektir. Mobil uygulamalarımız artık 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı” diye konuştu.

“BURSA VERİ MERKEZİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ”

‘Bursa cepte’ uygulamasıyla e-belediye işlemlerinden borç sorgulamaya, nöbetçi eczanelerden canlı kameralara kadar pek çok hizmeti sunduklarını anlatan Başkan Bozbey, ‘Visitbursa’ uygulamasıyla ziyaretçilere kişiselleştirilmiş rotalar, Bursa pasaportu ve yürüyerek puan toplama imkânı sağladıklarını ifade etti. Green Destination (Yeşil Bursa sertifikası) ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi üyeliği ile Bursa’yı dünyada da öne çıkardıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa Veri Merkezi'nin kurulması için gerekli adımları atıyoruz. Bu merkez, Tier IV standartlarında bir veri merkezi olma yolundadır. Haberleşme kulelerimizi kurarak, afet anında kesintisiz iletişimi güvence altına almayı hedefliyoruz. Tetra telsiz sistemi ve AFAD entegrasyonu ile kentin güvenliği için kritik bir adım attık. Açık veri ve IOT çözümleriyle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. ‘Açık Yeşil’ veri platformu sayesinde enerji tüketimi, karbon emisyonu ve hava kalitesi gibi kritik veriler artık herkesin erişimine açık olacak” dedi.

BURSA'NIN DİJİTAL BEYNİ RİSKLERE HAZIR

LoraWan altyapısıyla yüzlerce sensörün, binlerce sayacın kentin dijital ikizini beslediğini anlatan Başkan Bozbey, Botanik Park pilot projesiyle akıllı sulama, hava kalitesi ve güvenlik sensörlerinin aktif çalıştığını vurguladı. Afet yönetimi alanında Bursa Afet Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu merkez, kriz anlarında kentin beyni gibi çalışıyor. Erken uyarı sensörlerimizle ani sel riskine karşı hızlı müdahale sağlıyoruz. Mahalle afet konteynerleri kuruyoruz. Farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Parklarımızı ise acil durumda geçici barınma alanı olarak planlıyoruz” diye konuştu.

Ulaşımda, adaptif kavşak sistemleri sayesinde bekleme sürelerinde yüzde 28 azalma sağladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Böylece yılda 6 bin 200 litre yakıt tasarrufu ve 10,3 ton karbon salınımı azaltımı elde ettik. Akıllı bulvar projemizle akıllı aydınlatmadan çevresel sensörlere, trafik optimizasyonundan yapay zekâ destekli veri analizine kadar pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçiriyoruz. 3D kent modelleme ve ARUDEP sistemimiz ile kentin dijital ikizini oluşturuyoruz. Risk alanlarını önceden tespit ediyoruz. Süreçleri yüzde 80 hızlandırıyoruz” dedi.