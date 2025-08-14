Büyükşehir Belediyesi, günde 800 bin fazla vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüterek halk sağlığına büyük önem veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu artırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ bünyesindeki toplu taşıma araçlarında hijyeni en üst seviyeye çıkarmak için temizlik çalışmalarını periyodik olarak yürütüyor.

Günlük sefer yapan trenlerin genel temizlikleri düzenli bir şekilde yapılırken, hijyen kalitesinin artırılması amacıyla her gün 4 tren detaylı temizlik işlemine tabi tutuluyor. Aylık ortalama 120 trenin detaylı temizliği yapılıyor.

Otobüs filosunun genel temizlik çalışmaları ise Merkez İşletme, Otobüs Terminal İşletme ve Yıldırım Mimar Sinan Araç Yıkama Merkezleri'nde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca her gün 6 otobüs detaylı temizlik işleminden geçirilirken, aylık ortalama 180 otobüsün detaylı temizliği tamamlanıyor.

Toplu taşıma araçlarındaki hijyen standartlarını en üst düzeyde sürdürmek için temizlik işlemlerine kesintisiz olarak devam eden BURULAŞ, yaz aylarında sıcaklıkların artması nedeniyle kent içi otobüslerde klima denetimlerine de ağırlık verdi. Her gün farklı bir güzergâhta denetim yapan ekipler, haftanın iki günü ise zabıta ekipleri eşliğinde kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, klima kullanımı, araç temizliği ve düzeni, şoför davranışları ve vatandaşlara yaklaşımı, aksesuar ve görsel düzenlemeleri titizlikle denetliyor.

Denetim ekipleri, gizli müşteri yöntemiyle yolcu gibi seyahat ederek şoförlerin cep telefonu kullanımı, trafik kurallarına uyumu ve yolcu iletişimi gibi kritik unsurları gözlemleyerek bulguları üst denetim komisyonuna raporluyor.