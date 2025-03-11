Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni açılan imar yollarında başlattığı altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Bu kapsamda yeni açılan imar yollarında kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatları devam ediyor. Kestel’in Esentepe Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik kanalizasyon ve 2 bin metrelik yağmur suyu iletim hattı ile Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif mahallelerde 1.300 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatının yüzde 50’lik kısmı tamamlandı.

Yeni yılla birlikte altyapı çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Birçok ilçe ve mahallede altyapı çalışmalarımızı görebilirsiniz. Hiç ara vermeden bir çalışmayı bitirip diğerine başlıyoruz. Hali hazırda mevcut devam eden çalışmalarımız da var. Kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatından kayıp kaçakla mücadeleye kadar tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın temellerini sağlamlaştırma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.