Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde staj yapan üniversite ve lise öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak ve çalışan personelle iletişimlerini güçlendirmek amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Uludağ Eğitim Salonu’ndaki eğitimde, Eğitim şube müdürlüğü personeli tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin tanımı, yönetim modeli, yetki alanı ve hizmet standartları gibi konulara değinildi.

Öğrencilere ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ile ‘İlk Yardım’ konularında eğitimler verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personeli ise stajyer öğrencilere, çevre bilinci ile sıfır atık ve iklim değişikliği konularında önemli detaylar aktardı.