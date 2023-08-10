MTTB Bayburt ve MÜSİAD (Genç MÜSİAD) Bayburt ortaklığında, Bayburt İl Müftülüğü koordinasyonunda "Bu Yaz Camideyim" projesinin finali ve ödül programı Akşemsettin Camiinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, yaz kuran kursu boyunca Akşemsettin Camii, Tuzcuzade Camii, Zahid Efendi Camii, Hacı Ekrem ve Naile Seyhan Camii ve Bilali Habeşi Camilerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu camilerde bulunan çocuklara sınavlar yapılarak dereceye giren 10 öğrenciye, bisiklet, scooter, bluetooth kulaklık, kitap vd. hediyeler takdim edildi.

Çocuklarımıza camiyi sevdirmek, cami kültürünü kazandırmak ve cami dostluklarını hafızalarında kalıcı kılmak amacıyla düzenlenen "Bu Yaz Camideyim" projesi, çocuklar arasında olumlu yankılar uyandırmaya devam ediyor. Yaz tatilini camide eğlenerek, öğrenerek ve yeni arkadaşlıklar kurarak geçiren çocuklar, özel eğitim ve sosyal faaliyetlerle dolu bir deneyim yaşıyorlar. Proje, çocuklara camiyi daha yakından tanımaları ve cami yaşamının bir parçası olmaları için fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.

Proje ile ilgili konuşan Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Başkanı Mehmet Asif ALAN “MTTB Bayburt teşkilatımız ve MÜSİAD (Genç MÜSİAD) Bayburt paydaşlığında Bayburt İl Müftülüğümüz koordinasyonunda Bayburt’ta ilk kez “Bu Yaz Camideyim” projesini hayata geçirmiş ve nihayete bulunmaktayız. Projenin temel bileşenlerinden biri olan dini bilgilendirme süreci, çocukların anlayış ve bilgilerini geliştirmeye yönelikti. Kuran, siyer ve ahlak ile ilgili öğretiler ve sorular, çocukların İslam dinini daha iyi anlamalarını ve günlük hayatlarına yansıtmaları hedeflenmektedir. Projede yer alan sosyal faaliyetler, çocukların birbirleriyle daha iyi anlaşmalarını ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerini hedefliyor. Çeşitli oyunlar, spor etkinlikleri ve faaliyetler çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine ve unutulmaz anılar biriktirmelerine yardımcı olmakta, dağıtılan ikramlıklar ile çocuklarımızın ağızları tatlandırılmaktadır. Amacımız, çocuklarımıza camiyi sevdirmek ve onlara cami kültürünü aşılamaktı. Gördüğümüz olumlu tepkiler ve çocukların mutluluğu, projemizde bizleri motive etmektedir. Bu tür etkinlikleri düzenleyerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın manevi gelişimine katkı sağlamak bizi son derece memnun ediyor. Cami kültürüne aşinalık kazanan çocukların, bu deneyimi hafızalarında taşıyarak ileride de cami dostluklarını sürdürmeleri bekleniyor. Bu kapsamda Bayburt merkezde bulunan ve öğrenci sayısı en yoğun olan beş camiide yaklaşık üç yüz talebe ile gerçekleştirilen proje ve akabinde yapılan sınavlar neticesinde dereceye girenlere hediyeler takdim edildi. İnşaallah bizlerde ‘Cami Merkezli Toplum’ inşaasında katkı sunmuş oluruz. Bu bağlamda projeye desteklerini esirgemeyen İl Müftümüz Abdurrahman ŞAHİN’e, MÜSİAD Başkanı Emre Emre BAYRAK’a, Genç MÜSİAD Başkanı Bahadır ÇİFTÇİ’ye, hocalarımıza ve destek verenlere teşekkür ederiz. Katılım sağlayanlara istifadeli günler dileriz." dedi.

Proje final programında konuşan Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman ŞAHİN camide öğrenilen bilgilerin ve edilen dostlukların bir ömür sürdüğünü, toplumun temelini oluşturan çocukların geçmiş ile mukayese edildiğinde imkanlar açısından daha talihli olduklarını, çocukların eğitim hayatları ile birlikte dini bilgilere ulaşmalarının çift kanatlı kuş misali ehemmiyet arz ettiğini, bu tarz programlarının devamlı olmasının önemli olduğunu, programı icra eden MTTB Bayburt teşkilatına, cami görevlilerine, destek verenlere ve katılımcılara teşekkür ettiğini ifade etti.

Programda, dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve onurlukları takdim edilerek katılım sağlayan talebelere ikramlıklar dağıtılıp hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdirildi.