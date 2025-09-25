Bursa Teknik Üniversitesi, bilimsel üretkenliğiyle uluslararası başarıya imza attı. ABD Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne bu yıl BTÜ’den 8 akademisyen girdi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, uluslararası başarılarını sürdürerek adlarını “dünyanın en iyileri” arasına yazdırdı. ABD Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde bu yıl BTÜ’den 8 akademisyen yer aldı.

Bu akademisyenlerden 2’si ise hem “Yıllık Etki” hem de “Kariyer Boyu Etki” kategorilerinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi tarafından hazırlanan ‘World Top %2 Scientists List 2024’ (Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi) açıklandı.

Atıf sayısı, h-indeksi ve hm-indeksi gibi ölçütler dikkate alınarak oluşturulan listede, bilim dünyasında önemli etki yaratan araştırmacılar yer aldı. Bir yıllık bilimsel üretkenlik ve etki üzerinden yapılan değerlendirmede, yalnızca dünyadaki bilim insanlarının en seçkin %2’lik dilimi listeye dahil edildi. Daha önce 2022 listesinde 6, 2023 listesinde 7 akademisyeniyle yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, bu yıl ise 8 akademisyeniyle listede yer alma başarısı gösterdi.

EN ETKİLİ AKADEMİSYEN SAYISI 8’E YÜKSELDİ

2024 yılında gerçekleştirilen akademik çalışmaların belirleyici olduğu %2’lik “Yıllık Etki” listesinde; Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş, Prof. Dr. Gökhan Gece, Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah, Prof. Dr. Abdullah Emin Akay, Prof. Dr. Deniz Uçar, Prof. Dr. Gökçen Yıldız, Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu ve Doç. Dr. Davut Ertekin bulunuyor.

İKİ AKADEMİSYEN “KARİYER BOYU ETKİ” KATEGORİSİNDE

Bilim insanlarının tüm akademik kariyerleri boyunca ürettikleri çalışmaların değerlendirildiği ‘Kariyer Boyu Etki” kategorisinde BTÜ’den Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş ve Prof. Dr. Gökhan Gece de yer alarak, akademik kariyerlerindeki başarılarını uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

REKTÖR ÇAĞLAR: GURURLUYUZ, LİSTE HER YIL YÜKSELİŞTE

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, listede yer alan akademisyenlerle gurur duyduklarını belirterek, “Üniversitemizin adı bu prestijli listede her geçen yıl daha fazla akademisyenle anılıyor. 2022’de 6, 2023’te 7 olan sayımızın bu yıl 8’e çıkması, BTÜ’nün bilimsel gücünün ve yükselişinin en net göstergesidir. Bu başarı yalnızca üniversitemiz için değil, Bursa ve Türkiye için de büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.