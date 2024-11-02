Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde Bursa Business School’da Bursa MUŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Durgun ve Yönetim Kurulu Üyeleri buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yatırım fırsatlarının ön plana çıktığı buluşmada BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa MUŞSİAD Yönetim Kurulu Üyelerine TEKNOSAB ve TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile BTSO tarafından sürdürülen yatırım ve projelere dair bilgiler sundu.

BTSO çatısı altında yüzlerce Muşlu İş İnsanı ile Bursa’ya ve binlerce Muşlu İş İnsanı ile Türkiye’ye katma değer kattıklarını belirten Bursa MUŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Durgun; Türkiye'nin son 20 yılda önemli yatırımlarla büyürken Bursa'nın bu hızlı büyüme ve gelişme sürecinin her zaman dinamosu olmayı başardığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın hayata geçirdiği projeler ile Bursa, Türkiye’ye fırsatlar sunan büyük bir şehir olmayı başardığını kaydeden Durgun, "Küresel ticaretin ve teknolojinin geldiği son noktada görmekteyiz ki; Bursa, GUHEM ve TEKNOSAB gibi önemli yatırım projeleri ile adını güçlü bir şekilde duyuruyor. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM, Küresel Fuar Acentesi KFA, BTSO Bursa Model Fabrika ve şuan içerisinde toplandığımız Bursa Business School saymakla bitiremediğimiz ve gururla toplumumuza anlattığımız projelerden bazıları. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç’a ev sahipliği için teşekkür ederken, Muşlu İş İnsanlarımızın şehre kattıkları değerlerden de kısaca bahsetmek isterim. Muşlu İş İnsanları Bursa’da; eğitim, enerji, sağlık, inşaat, hukuk, otomotiv, tekstil, otelcilik, restoran, tarım, makine sanayi gibi birçok sektörde şehre ve ülkeye yatırımları ile değer katıyorlar. Bursa’nın tüm bileşenleri ile büyük bir aile ve yuva olduğunun farkındayız. Ailemiz ve yuvamız olan Bursa’ya ve vatanımız olan Türkiye’ye her alanda artı değerler katacak her projenin yanında tüm hemşerilerimiz ve üyelerimiz ile durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“TEKNOSAB LOJİSTİK PARK BURSA’YA DEĞER KATACAK EN ÖNEMLİ ESERLERİMİZDEN BİRİSİ OLACAK”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MUŞSİAD üyelerini Bursa Business School’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

MUŞSİAD üyelerinin sanayiden ticarete, inşaattan turizme kadar birçok alanda Bursa ekonomisine ciddi katkılar sağladığını ifade eden Burkay, toplantıda TEKNOSAB ve TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB’ın Bursa için vizyon bir proje olduğunu belirten Başkan Burkay, TEKNOSAB’da ayrıca TEKNOSAB Lojistik Park’ı hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bu projeyi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle Bursa’ya kazandıracaklarını kaydeden Burkay, “Bursa'da bir ekonomik değer ortaya çıkarmak ve bu değerden Bursa iş dünyamızın faydalanmasını istiyoruz. Bu fonun kuruluş amacı lojistik alanda yatırım yapmaktır. Fona ilk girişler devam ediyor. Başvuru süresini uzattık. İlk ihraçlar Bursa iş dünyasına ayrıldı. MUŞSİAD üyelerimizin de bu fondan faydalanmasını arzu ediyoruz. Burası kent ekonomisinin geleceğine miras bırakacağımız bir iş. TEKNOSAB Lojistik Park bizim Bursa'ya kazandırdığımız en değerli eserlerden birisi olacak” dedi.

Program sonrasında BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ile Bursa MUŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Durgun ve Yönetim Kurulu üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdiler.