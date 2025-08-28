İzmir Bornova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 8 kitaplık, 9 bini aşkın üyesi ve 26 binin üzerinde kitabıyla her gün yüzlerce kitapseveri ağırlıyor.İZMİR(İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’ne bağlı 8 kitaplık, 9 bini aşkın üyesi ve 26 binin üzerinde kitabıyla her gün 100’den fazla ziyaretçiye hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik ile kolayca üye olup 3 kitabı 15 günlüğüne ücretsiz ödünç alabiliyor, süre uzatma işlemleri ise telefonla yapılabiliyor. Başkan Ömer Eşki, kitaplıkların Bornova’nın kültür yaşamında önemli bir nefes alanı olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 8 kitaplık, 9.000’in üzerinde üyesi ve 26.000’i aşkın kitap sayısıyla Bornovalılara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Her gün 100’ün üzerinde ziyaretçinin uğrak noktası olan kitaplıklarda, üyeler 3 kitabı 15 gün süreyle ücretsiz ödünç alabiliyor.

Kitaplıklara kolay üyelik, ücretsiz ödünç kitap

Kitaplıklara üye olmak için yalnızca kimlik ile başvuru yapmak ve üye formunu doldurmak yeterli. 18 yaş altı vatandaşların üyeliği ise velilerinin başvurusu ile gerçekleşiyor. Kitap ödünç süresi dolduğunda, vatandaşlar 0232 999 29 29 - 2233 numaralı telefonla süre uzatma işlemini yapabiliyor.

Başkan Eşki: “Kitaplıklarımız Bornova’nın kültür nefesidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kitaplıkların önemine dikkat çekerek, “Kitaplıklarımız yalnızca kitap ödünç verilen yerler değil, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan Bornovalının kültürle buluştuğu nefes alanlarıdır. Bizim hedefimiz, Bornova’da her mahalleyi kitap kokusuyla buluşturmak. Üyelerimizin artması ve kitap okuma alışkanlığının güçlenmesi bizim için büyük mutluluk.” diye konuştu.

Bornova Belediyesi Kitaplıkları

1. Atatürk Kitaplığı

2. Çamdibi Kitaplığı

3. Naldöken Kitaplığı

4. Altındağ Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Kitaplığı

5. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri Kitaplığı

6. Kayadibi Cumhuriyet Kitaplığı

7. Karaçam Cumhuriyet Kitaplığı

8. Doğanlar Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı